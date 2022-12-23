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مساعد وزير النفط الايراني: نتيجة الحرب الاقتصادية هي الانتصار

مساعد وزير النفط الايراني: نتيجة الحرب الاقتصادية هي الانتصار
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد نائب وزير النفط والمدير التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية الايرانية إن أجواء التضحية بالنفس والجهاد في الصناعة يجب تعزيزها بالإجراءات الثقافية لقواعد التعبئة ، معتبرا نهاية المعركة الاقتصادية هي الانتصار كنهاية مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988).

العالم - ايران

وقال مرتضى شاه ميرزائي ، مساء الخميس ، في الاجتماع التخصصي لقادة قاعدتي التعبئة في صناعة النفط بمحافظتي خراسان رضوي (شمال شرق) وخراسان جنوبي (شرق) في مشهد: إن أجواء التضحية بالنفس والجهاد في الصناعة يجب أن تتعزز بالمقاييس الثقافية لقواعد التعبئة، ونهاية المعركة الاقتصادية ، هي كنهاية مرحلة الدفاع المقدس والانتصار.

وأضاف نائب وزير النفط والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات الإيرانية: انه وفي سياق جهاد التبيين، يجب على مدراء الصناعة التخطيط حتى يتعرف الابناء والموظفون بالإضافة إلى سائر التلامذة والطلبة الجامعيين على التقدم المحرز في الصناعة بالجمهورية الاسلامية ببركة الثورة الاسلامية.

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مساعد وزير النفط الايراني: نتيجة الحرب الاقتصادية هي الانتصار

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