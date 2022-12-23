عضو مجلس خبراء القيادة: الثورة الإسلامية هزت الديمقراطية الليبرالية بتقدمها الهائل

العالم - ايران

وأكد سماحته في كلمته التي القاها في ملتقى اللجنة الثقافية لفجر الثورة الاسلامية الذي عقد في قم المقدسة أمس الخميس، أن الشعب الايراني بات اليوم على اعتاب تطور كبير على المستوى العالمي لايختلف عليه اثنان، داعيا الى الاستعداد للقيام بدور يليق بهذا الشعب في مستقبل العالم.

وتطرق آية الله " مير باقري " الى وجود تباين في التحليلات ازاء هذا التطور، مشددا على أن القراءة التي يراها قائد الثورة الاسلامية في هذا المجال هو أن الثورة الاسلامية حققت انجازات عظيمة واقتربت من انتصارها لأنها هزت الديمقراطية الليبرالية ونظامها الدولي.

وتابع سماحته قائلا: اننا الآن في مرحلة تدوين قانون جديد للعالم، وعلينا أن نستعد لتدوين هذا القانون ونؤدي دورا فاعلا في ذلك ونحضر الاجواء للقيام بالمزيد من دورنا في هذا الخصوص.

وشدد " مير باقري " على أن الغربيين بادروا الى تشكيل تحالفات مثل الناتو وغيرها لفرض سيطرتهم العسكرية على العالم وأسسوا منظمة التجارة العالمية للسيطرة على التجارة ومنظمة " فاو " للسيطرة على مصادر الاغذية والزراعة وبالتالي انشأوا منظمة اليونسكو للسيطرة على العلاقات الثقافية والعلمية والتعليمية في العالم.