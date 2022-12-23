رئيس وزراء العراق: لدينا خطط واعدة في مجال النفط والغاز

العالم - العراق

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني: إن "علاقة العراق مع إيطاليا متميزة"، لافتاً إلى أن "إيطاليا لها دور إيجابي مع العراق خصوصاً في الحرب ضد داعش الإرهابي".

وأضاف: "أكدنا خلال اللقاء على أهمية استئناف عقد اللجنة المشتركة بين العراق وإيطاليا"، مؤكداً "الاستعداد إلى التعاون الثنائي في المجالات كافة".

وتابع: "لدينا خطط واعدة في مجال النفط والغاز"، مؤكداً على "الاستفادة من التجارب الإيطالية بمجال السياحة الدينية والاثارية".

وأجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مباحثات رسمية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، عقب وصولها العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة في زيارة رسمية.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المباحثات اشتملت على ملفات التعاون في مجالات الزراعة والصحّة، ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري".

وأعرب السوداني "عن تثمينه الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكداً "تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي".

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، أن "العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها" مبينة أن "زيارتها الرسمية للعراق تمثل بدايةً لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين، العراقي والإيطالي".