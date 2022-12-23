الضفة الغربية والجيل الجديد من مقاومة الاحتلال

العالم - مع الحدث

وقال الناطور في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم:"الجيل السابق من المقاومين، وقعوا اتفاق اوسلو مع الاحتلال ليستريحوا في بيوتهم، لكن الجيل الجديد من المقاومين الفلسطينين خرج بالمقاومة ليؤكد ان الاستراحة ليست مطلب الشعب الفلسطيني، بل مطلب الشعب هو طرد الاحتلال، ولذلك عادوا الی الجوهر الاساسي للمقاومة وهو لاللاحتلال في ارض فلسطين.

وأشار رئيس مركز الدراسات المستقبلية احمد رفيق عوض ان الضفة الغربية تشهد تغيراً نوعياً في مجال مقاومة الاحتلال.

وقال عوض ان سبب هذا التغيير انه وبعد مضي 30 عام من اتفاق اوسلو، لم يتم تشكيل دولة فلسطينية او مجتمع حقيقي او حياة كريمة للفلسطينيين.

وأكد ان "اسرائيل" لم تبق من اتفاق اوسلو سوی الاتفاق الامني، وهذا ما تريده.

وبيّن ان حتی "اسرائيل" اصبحت تعاني من أزمات هامة، بعد مضي 30 عام من اتفاق اوسلو تمثلت بالذهاب نحو الفاشية في الحكم.

كشف القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد شلح عن حركة صهيونية جديدة في الاراضي المحتلة تطلق علی نفسها عنوان "لنغادر البلاد معاً".

وقال محمد شلح في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان صحيفة معاريف العبرية كشفت عن حركة صهيونية جديدة اسمت نفسها "لنغادر البلاد معاً" بقيادة كبار المجرمين المسؤولين عن جلب الصهاينة من انحاء العالم الی فلسطين، علی رأسهم مردخاي كهانا".

وأوضح ان هذه الحركة التي تشكلت جديداً تحمل افكار الهجرة العكسية خارج فلسطين، مؤكداً ان هذا هو ما تصبو اليه المقاومة الفلسطينية.

وبيّن شلح ان مردخاي تبرع بقطعة أرض كبيرة من مزرعة تابعة له في الولايات المتحدة لاقامة كيبوتسات للمهاجرين الصهاينة تشبه المستوطنات التي اقاموها علی ارض فلسطين.

وأكد ان شدة ضربات المقاومة هي التي ستعجل رحيل هؤلاء الصهاينة من الاراضي الفلسطينية، داعياً ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والاراضي المحتلة الی زيادة وتيرة الاشتباك والالتحاق بصفوف المقاومة تحت جميع المسميات.