السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاغذية الغنية بالالياف... "كلمة السر" لمواجهة مرض عصبي خطير

الاغذية الغنية بالالياف...
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

يعد التصلب العصبي المتعدد من أمراض المناعة الذاتية، ويؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

العالم - منوعات

وقد كشفت دراسة طبية حديثة عن نوع من الأغذية يمكن أن يساعد في إبطاء مرض التصلب العصبي المتعدد.

ووفق الباحثين في جامعة "روتجرز" الأميركية، فإن تناول الأغذية الغنية بالألياف، يبطئ مرض التصلب العصبي المتعدد، وفق تجارب أجريت على فئران معدلة وراثيا.

وتتبع الباحثون الرابط بين التغييرات في بكتيريا الأمعاء وحالة تشبه مرض التصلب العصبي المتعدد المعروفة باسم التهاب الدماغ والنخاع المناعي الذاتي التجريبي.

أشارت الدراسة أيضا إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف، يقلل من التهاب الأمعاء، وبالتالي قد يساعد أيضا في مكافحة مرض التصلب العصبي المتعدد.

روابط ذات صلة

ما هي الأطعمة التي تغذي الخلايا السرطانية؟

بعض أشكال فيتامين К تمنع موت الخلايا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل يمكن تعويض قلة النوم في يوم آخر؟

الاغذية الغنية بالالياف... "كلمة السر" لمواجهة مرض عصبي خطير

ما لاتعرفونه عن تأثير تغيّر المناخ على أدمغة الأطفال

صنعاء: دول العدوان تحاول تفخيخ مستقبل اليمن

روسيا تدين الهجوم الإرهابي في إسلام أباد

فلسطين... عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال