الاغذية الغنية بالالياف... "كلمة السر" لمواجهة مرض عصبي خطير

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وقد كشفت دراسة طبية حديثة عن نوع من الأغذية يمكن أن يساعد في إبطاء مرض التصلب العصبي المتعدد.

ووفق الباحثين في جامعة "روتجرز" الأميركية، فإن تناول الأغذية الغنية بالألياف، يبطئ مرض التصلب العصبي المتعدد، وفق تجارب أجريت على فئران معدلة وراثيا.

وتتبع الباحثون الرابط بين التغييرات في بكتيريا الأمعاء وحالة تشبه مرض التصلب العصبي المتعدد المعروفة باسم التهاب الدماغ والنخاع المناعي الذاتي التجريبي.

أشارت الدراسة أيضا إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف، يقلل من التهاب الأمعاء، وبالتالي قد يساعد أيضا في مكافحة مرض التصلب العصبي المتعدد.