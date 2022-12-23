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عالم سني: عرقلة سير نمو ايران هدف العدو في انعدام الأمن

عالم سني: عرقلة سير نمو ايران هدف العدو في انعدام الأمن
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد أمام جمعة أهل السنة في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان ماموستا " فائق رستمي" أن العدو يهدف من خلال اثارة الفوضى وزعزعة الامن في ايران وهذه المحافظة عرقلة سير نمو الوطن، مشيرا الى المؤامرات التي يحوكها الأعداء ضد الشعب الايراني بكل قواه للحيلولة دون تحقيق هذا النمو المضطرد.

العالم- ايران

وأشار فضيلته في خطبة صلاه الجمعة التي اقيمت في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان اليوم الى أن الشعب الايراني يعتبر ولي نعمة النظام، داعيا الحكومة الى التخطيط المناسب لتوفير ارضية الرفاهية والاستفادة من الخدمات المختلفة.

وتابع قائلا: ان مستقبل أي بلد انما يتم تحقيقه من قبل الشبان الذين يخطط لهم العدو ليل نهار كي ينشر بينهم نشر الفساد والميوعة والتحلل الخلقي من خلال الفضاء الالكتروني بإعتبارهم الجيل الذي يصنع المستقبل.

واعتبر امام جمعة مدينة سنندج الأمن المستتب اليوم بأنه من ثمار الجهود التي يبذلها منتسبو القوات الامنية وخاصة ابناء الشعب الايراني في وزارة الامن.

وأشار الى عودة عدد من رفات الشهداء المجهولين في العراق الى ايران، داعيا أهالي هذه المحافظة الى استقبال هؤلاء الشهداء بالشكل الذي يليق بأبطال الوطن الذين عادوا اليه بعد سنين وتجديد العهد والميثاق معهم.

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