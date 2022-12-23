تقرير.. الجيش الأمريكي قلل من عدد الجنود الذين تعرضوا لمواد كيميائية

العالم _ الأميرکيتان

وقدر تقرير البنتاغون الذي يهدف إلى تقييم نطاق التعرض للمواد الكيميائية والتهديدات الصحية التي يتعرض لها أفراد الخدمة، أن حوالي 175000 جندي في 24 منشأة عسكرية قد شربوا مياها ملوثة.

لكن تحليلا لتقرير الجيش من قبل مجموعة العمل البيئية (EWG)، وهي منظمة غير ربحية، وجد أن الأرقام ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، ويمكن أن تتجاوز أكثر من 640 ألف شخص عبر 116 قاعدة، وربما حتى ملايين الأشخاص عندما يتم أخذ أعضاء الخدمة السابقين في الاعتبار.

وقال سكوت فابر، نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية في EWG، إن التقرير أغفل المشكلات الصحية المرتبطة بالتعرض لهذه المواد السامة، مثل أمراض الكلى والسرطان، معتبرا أن التقرير الإجمالي "محبط".

ورأى فابر أن "وزارة الدفاع تحاول التقليل من أهمية هذه المخاطر، بدلا من السعي لإخطار أفراد الخدمة وتنظيف التلوث".