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الراعي: هناك مخطط ضد لبنان وتعطيل متعمد لانتخاب رئيس الجمهورية 

الراعي: هناك مخطط ضد لبنان وتعطيل متعمد لانتخاب رئيس الجمهورية 
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى أنّ كلّ المعطيات السياسية تؤكد وجود مخطّط ضدّ لبنان، لإحداث شغور رئاسي معطوف على فراغ دستوري، يعقّد أكثر فأكثر انتخاب رئيس للجمهورية. 

العالم_لبنان

ولفت، في رسالته اليوم السبت إلى اللّبنانيّين بمناسبة عيد الميلاد ألم تمنع فئات سياسية تأليف حكومة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون، رغم علمها أن الحكومة مستقيلة حكما وتصرّف الأعمال؟ فلماذا تنتقمون من لبنان وتهدمون الدوّلة.

و شدد على أنّ شعبنا يعيش مضايق من كل نوع مادية ومعنوية وروحية وجوع وفقر وحرمان ومضايقات وابتزاز واضطهاد وحزن وقلق واستضعاف، مشيرًا إلى أنّهم يحرمون دولتنا من رئيس للجمهورية، من أجل مآرب شخصية وطائفية وخارجية، ما يدعونا إلى الصمود بالرجاء.

وجزم البطريرك الراعي أنّ لا أولوية سوى انتخاب رئيس للجمهورية.

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