كيف تقرأون عودة الهجمات الداعشية بقوة في شمال العراق وغربه؟

العالم - ما رأيكم

ويشير هؤلاء إلى أن الخلايا النائمة بدأت تتحرك مجددا على خلفية الأجواء الحالية التي ربما تشبه أجواء عام 2014، أي أجواء الخلافات السياسية في الداخل العراقي.

وأوضح هؤلاء أن العراق كل ما ابتعد عن مسألة الاستقرار السياسي تحركت تلك التنظيمات لكي تستفيد وتراهن وتعبأ طائفيا في سبيل تفتيت العراق.

كما يحذرون من أن النشاط الداعشي الأخير جاء بالتزامن مع عدة مؤشرات تصب في استقرار العراق، مشددين على أن الهدف من الهجمات الداعشية هي إثارة الفتن والمشاكل بين المكونات العراقية.

ويلفت هؤلاء إلى أن هذا النشاط الداعشي يتزامن مع أمور عديدة، منها الحكومة الجديدة بقيادة السوداني والمدعومة من الإطار والتحالفات السياسية كلها بما فيها الإخوة الأكراد والإخوة السنة أيضا، ويتزامن أيضا مع قيام الحكومة الاتحادية بإصدار أحكام الإعدام بحق قياديين في داعش.. حيث صدر قبل يومين حكم بقيادي داعشي كبير تم إلقاء القبض عليه من قبل الحشد الشعبي وسينفذ فيه حكم الإعدام، وتتزامن أيضا مع الاستراتيجية الجديدة للحكومة التي تؤكد استقلال وسيادة العراق.

وفيما يؤكدون على أنه لا يمكن أن تتم إبادة داعش وإنهائه طالما في المنطقة توجد بؤر داعشية عديدة..محذرين من أن هناك تكامل في الدور الأميركي في العراق وفي سوريا وفي مناطق أخرى.

فما رأيكم:

كيف تقرأ عودة الهجمات الداعشية بقوة في شمال العراق وغربه؟

ماذا يعني تقاطعها مع الذكرى الخامسة لإعلان السيطرة على التنظيم الإرهابي؟

هل ما حدث في إقليم كردستان استغلال لفجوات أمنية أم استهداف للحكومة المركزية؟

أين يكمن الدور الأميركي في تحريك العمليات الجديدة بعد إعلان القضاء على التنظيم؟