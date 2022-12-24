تأييد حكم الإعدام بحق قاتل الشهيد فريد كرم بور

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس أن المحكمة العليا في إيران وافقت على حكم إعدام المتظاهر محمد قبادلو، وأن الاعتراض الذي ورد في ملفه تم رفضه من قبل المحكمة المعنية.

وقال قبادلو في تحقيق النيابة إنه دهس منتسبي الشرطة بالسيارة بخطة مسبقة ، ولو حضر 10 منتسبين آخرين الآن ، فسوف اقوم بدهسهم ايضا.

في طريقه إلى مسرح الجريمة لمراجعة مسرح الجريمة ، أعلن قبادلو في السيارة أنه لا يشعر بأي ندم ، ولو عادت الساعة الى الوراء لكان كرر فعلته هذه مرة اخرى !

واعلنت المحكمة العليا في البلاد قبل دقائق تعديلاً وأفادت بأن الاستئناف المقدم في قضية محمد قبللو رُفض مؤكدة أن الدعوى المذكورة جنائية.