بانوراما: حكومة نتنياهو المتطرفة وتوسيع الاستيطان واسباب وتداعيات الإضرابات في أوروبا

خاص بالعالم

ومن أبرزها فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية، وتوسيع مشاريع الاستيطان، وتنفيذ إعدامات بحق منفذي العمليات الفلسطينية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تعيش بريطانيا على أزمة تضخم غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ أكثر من نصف قرن، مما دفع عددا من موظفي القطاعات الحساسة في البلاد لخوض سلسلة من الإضرابات.

وفي فرنسا تحاول الحكومة التحاورمع النقابات وسط التلويح باضرابات واسعة في قطاع النقل. وتقول مصادر متابعة ان القارة الاوروبية قد دخلت في خضم أزمة اقتصادية عميقة لم تشهدها منذ عقود.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.