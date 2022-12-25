شاهد.. تفاعل رواد التواصل مع أهم أحداث المنطقة والعالم

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ضربت سيول جارفة، منطقة مكة المكرمة في السعودية، يوم الجمعة، أغرقت مناطق المدينة وجرفت الناس والسيارات في الشوارع.

وشهدت العديد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة، وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات لهذه الأجواء المناخية.وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر غرق مناطق واسعة، خاصة في مدينة مكة حيث تكدست السيارات في حي العتيبية بعد أن جرفتها السيول القوية.

المشاهد المرعبة لغرق الأحياء والشوارع وللخسائر المادية الكبيرة نقلتها الفيديوهات التي تم تدوالها على مواقع التواصل الاجتماعي معيدة الى الأذهان مشاهد الفيضانات والسيول الضخمة التي اجتاحت محافظة جدة قبل أسابيع أما القاسم المشترك فيما بينها فهو عجز السلطات عن التعامل معها وضعف البنى التحتية لتصريف المياه.



في سياق ثان لا تتوفر أرقام رسمية دقيقة عن نسبة الفقر والبطالة في المملكة العربية السعودية، ولا تشير بيانات المؤسسات الدولية إلى هذا الموضوع لاعتبار التكتم الشديد من قبل الدوائر الرسمية السعودية، لكن التقديرات والشواهد تشير إلى تفشي مشكلة الفقر والبطالة والتفاوت الطبقي والمناطقي في أرض الذهب الأسود خلال السنوات الأخيرة. وتحتل السعودية المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط، لكن هذه المداخيل الضخمة لم تمنع من تسلل الفقر إلى فئات واسعة من المجتمع السعودي.

ستة أهداف سجلها الشاب الفلسطيني أحمد عاطف دراغمة هذا العام أضحى بها بطلا في الدوري الفلسطيني لكرة القدم. لكن رصاصة غادرة من بندقية قناص إسرائيلي باغتته في مواجهات شهدتها مدينة نابلس ومحيطها؛ أردته شهيدا.

وينتمي الشهيد إلى عائلة فلسطينية مناضلة، فوالده الأسير السابق عاطف دراغمة والذي اعتقل لمدة خمسة عشر عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تعرض خلالها لتحقيق وتعذيب قاس. كما اعتقل الاحتلال عمار دراغمة (عم الشهيد) مرتين وقضى ثماني سنوات في سجونه.

وأحمد هو الشقيق الأصغر للأسير أدهم دراغمة الذي يقبع منذ عام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد أسر سابقا نحو 3 سنوات أيضا.



دوليا، أثار رفع العلم الأوكراني في الكونغرس الأمريكي بعد الكلمة التي ألقاها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، انتقادا بين بعض الناشطين عبر موقع "تويتر".

وكان زيلينسكي القى كلمة في الكونغرس مطالبا الولايات المتحدة بتقديم الدعم لبلاده وجاء الخطاب موجها إلى المواطن الأميركي لشرح وتسويغ الدعم باعتباره "استثمارا" أميركيا في أوكرانيا وليس "صدقة"، وجاء ايضا عشية تسلم الجمهوريين قيادة مجلس النواب في الثالث من يناير/كانون الثاني القادم، وفي ظل تصاعد الاصوات المعترضة على المساعدات الامريكية السخية لاوكرانيا والتي تثقل كاهل دافعي الضرائب الامريكيين.

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