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روسيا: 'لن نبيع النفط لدول تحدد سعره'

روسيا: 'لن نبيع النفط لدول تحدد سعره'
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الأحد، أن موسكو لن تورد النفط إلى الدول التي تحدد سعره، مشددا على أن قرار بلاده يستند إلى "موقف مبادئ".

العالم - روسيا

وحذر سيلوانوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - من إمكانية أن يفرض الغرب سقفا على أسعار النفط المنتجين الآخرين في المستقبل، مشددا على أنه لا يمكن لروسيا القبول بوضع سقف لأسعار النفط.

وقال وزير المالية إن روسيا ستبحث عن أسواق جديدة لنفطها بغض النظر عن ارتفاع تكاليف النقل، مؤكدا أن العقوبات على روسيا تكلف أوروبا ثمنا باهظا، بينما تستفيد الولايات المتحدة منها.

وأعرب سيلوانوف عن أمله في إمكانية إطلاق حوار مع الدول الغربية في المستقبل حول إلغاء التجميد المتبادل للأصول، مشيرا إلى أن لدى روسيا ما تعرضه عليهم بهذا الشأن.

هذا بعد أن اعتمدت الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز في التكتل.

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