إسلامي وعين اللهي يفتتحان مركز "غامانايف" للعلاج بأشعة الغاما في طهران

العالم - إيران

يذكر أن غامانايف أو سكين غاما Gamma knife هي تقنية علاجية متطورة تستخدم أشعة غاما لعلاج الأطفال والبالغين. وتستخدم هذه التقنية لعلاج العديد من الأمراض والاضطرابات، مثل: الأورام الدماغية الصغيرة والمتوسطة وتشوه الأوعية الدموية و الصرع وألم العصب ثلاثي التوائم.

وبالرغم من اسم التقنية الذي يدل على استخدام السكين، في الواقع لا تستخدم السكين خلال الجلسة العلاجية ولا يتم فتح جرح، بل يتم تسليط أشعة غاما بجرعة عالية ومركزة بدقة عالية على الموضع المراد علاجه دون المساس بالأنسجة المحيطة.

وعادةً تجرى هذه العملية العلاجية بإشراف طبيب مختص بالأورام، وجراح أعصاب، وأخصائي فيزياء طبية معاً بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.