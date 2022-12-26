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المدعي العام لطهران:

الافراج عن 83 بالمئة من الذين تم اعتقالهم خلال أعمال الشغب الأخيرة

الافراج عن 83 بالمئة من الذين تم اعتقالهم خلال أعمال الشغب الأخيرة
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال المدعي العام للعاصمة طهران ان 83 بالمئة من الأشخاص الذين اعتقلوا خلال القضايا الأخيرة وأعمال الشغب في محافظة طهران، تم الافراج عنهم .

العالم - ايران

واضاف علي القاصي مهر، إن عدد المعتقلين في أعمال الشغب الأخيرة في طهران قليل جدا، موضحا ان هؤلاء الأشخاص كانوا من بين العناصر والقياديين الرئيسيين في أعمال الشغب.

وفي إشارة إلى زيارات القضاة الخاصين في القضايا الأخيرة للسجون ولقاءاتهم المباشرة مع الموقوفين في هذه القضايا، اوضح ان الفين و239 قاضيا خاصا بملفات الشغب ومسؤولين ومدراء من القوة القضائية في طهران، زاروا في الأشهر الثلاثة الماضية، السجون وتحدثوا مباشرة مع السجناء.

وكان المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، قد أعلن في 13 ديسمبر ، عن إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص، على خلفية مشاركتهم في أعمال الشغب.

وقال إنه “تم الحكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحُكم على 80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، ‌وحُكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخصا بغرامات مالية”.

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