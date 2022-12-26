الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

سعودي يشكو من سوء الخدمات في شوارع مدينة جدة+ فيديو

الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "حقوق الضعوف" على تويتر مقطع فيديو لمواطن سعودي يشكو من سوء الخدمات في شوارع مدينة جدة حي الفلاح.

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته"مواطن يشكي من سوء الخدمات في شوارع مدينة #جدة حي الفلاح، يقول قدمت 75 بلاغا على مدار 5 سنوات دون استجابة".

كما أن السيول الأخيرة التي ضربت مدينة جدة تظهر عدم كفاءة السلطات السعودية في إدارة الكوارث الطبيعية حيث أكد نشطاء سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي أن الاعلام السعودي يروج إلى عملية إنتاج الثلوج الصناعية في نيوم، بينما يتجاهل فشل الحكومة بمواجهة سيول جدة المتكررة.

ونشر حساب "مفتاح" مقاطع فيديو مرفق بهذه التغريدة: "#شاهد كيف يروّج إعلام ابن سلمان إلى عملية إنتاج الثلوج الصناعية في نيوم، بينما يتجاهل فشل الحكومة بمواجهة سيول جدة المتكررة.

111

روابط ذات صلة

بالفيديو..ابن سلمان ينفق الاموال فقط على حفلات المجون اما السيول فلا تعنيه!

ما بعد الطوفان والسيول في السعودية!

نشطاء سعوديون: ابن سلمان يتجاهل سيول جدة بصناعة ثلوج في نيوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحرك جديد للجالية الكردية في باريس

تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان يؤكد قدسية المعركة الوطنية ضد العدوان

عبداللهيان يعلن استعداد ايران لزيادة التعاون في القطاع الخاص مع روسيا

إطلاق سراح الكاتب السعودي 'خالد العلكمي'المعتقل منذ 5 سنوات

ناشط يمني... هل تعلم لماذا تذهب قوات أنصـارالله للمعارك حفاةً بدون أحذية ..؟!

"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على الرقة