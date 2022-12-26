سعودي يشكو من سوء الخدمات في شوارع مدينة جدة+ فيديو

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته"مواطن يشكي من سوء الخدمات في شوارع مدينة #جدة حي الفلاح، يقول قدمت 75 بلاغا على مدار 5 سنوات دون استجابة".

كما أن السيول الأخيرة التي ضربت مدينة جدة تظهر عدم كفاءة السلطات السعودية في إدارة الكوارث الطبيعية حيث أكد نشطاء سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي أن الاعلام السعودي يروج إلى عملية إنتاج الثلوج الصناعية في نيوم، بينما يتجاهل فشل الحكومة بمواجهة سيول جدة المتكررة.

ونشر حساب "مفتاح" مقاطع فيديو مرفق بهذه التغريدة: "#شاهد كيف يروّج إعلام ابن سلمان إلى عملية إنتاج الثلوج الصناعية في نيوم، بينما يتجاهل فشل الحكومة بمواجهة سيول جدة المتكررة.

111