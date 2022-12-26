وفد حكومي إثيوبي يصل عاصمة تيغراي

العالم- إفريقيا

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان إن الهدف من زيارة الوفد برئاسة رئيس البرلمان تاغيسي تشافو وأعضاء بلجنة الحوار الوطني هو متابعة عملية تنفيذ اتفاق السلام الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي، والتأكد من أن القضايا الرئيسية المدرجة في الاتفاق يتم تنفيذها كما هو مخطط لها.

وأضاف المكتب أن الزيارة مؤشر على أن الاتفاقية بين الحكومة وجبهة تيغراي "فاعلة وتمضي بشكل جيد".

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقعت الحكومة الاتحادية والجبهة عقب محادثات في جنوب أفريقيا اتفاقا لوقف الأعمال العدائية، وذلك بعد عامين من القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

وبعد ذلك بأيام جرى التوقيع على اتفاق لنزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير تيغراي وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودخول الجيش الإثيوبي مدينة ميكيلي، وبحلول منتصف الشهر المذكور بدأت قوافل المساعدات الإنسانية تدخل المدينة.