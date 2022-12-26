الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أول زيارة منذ بدء الحرب..

وفد حكومي إثيوبي يصل عاصمة تيغراي

وفد حكومي إثيوبي يصل عاصمة تيغراي
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

وصل وفد حكومي إثيوبي رفيع المستوى اليوم الاثنين إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (شمال البلاد)، في أول زيارة رسمية للإقليم منذ اندلاع المواجهات المسلحة قبل عامين.

العالم- إفريقيا

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان إن الهدف من زيارة الوفد برئاسة رئيس البرلمان تاغيسي تشافو وأعضاء بلجنة الحوار الوطني هو متابعة عملية تنفيذ اتفاق السلام الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي، والتأكد من أن القضايا الرئيسية المدرجة في الاتفاق يتم تنفيذها كما هو مخطط لها.

وأضاف المكتب أن الزيارة مؤشر على أن الاتفاقية بين الحكومة وجبهة تيغراي "فاعلة وتمضي بشكل جيد".

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقعت الحكومة الاتحادية والجبهة عقب محادثات في جنوب أفريقيا اتفاقا لوقف الأعمال العدائية، وذلك بعد عامين من القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

وبعد ذلك بأيام جرى التوقيع على اتفاق لنزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير تيغراي وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودخول الجيش الإثيوبي مدينة ميكيلي، وبحلول منتصف الشهر المذكور بدأت قوافل المساعدات الإنسانية تدخل المدينة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي توقعان اتفاق سلام بوساطة أفريقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفاء لفلسطين.. الشعب البحريني يُطفىء "أنوار عيد حانوكا" المُزيف

ناشط حقوقي أمريكي: واشنطن استغلت أوكرانيا من أجل طموحاتها

الشيخ قاسم: نسعى ليكون هناك رئيس للجمهورية في أسرع وقت

أهالي ريف دير الزور الغربي يواصلون احتجاجاتهم ضد ميليشيا قسد

أوكرانيا: إيران لم تسلم روسيا أي صواريخ باليستية

بالفيديو.. الإعلام الإسرائيلي يكشف عن صفقات مشبوهة بين نتنياهو والمتطرفين