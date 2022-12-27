قائد بالحرس الثوري: كل من يثق بأميركا والغرب خاسر

العالم - ايران

وقال العميد رستم علي رفيعي آتاني في مراسم اقيمت لاحياء ذكرى شهداء منطقة ألَمَوت الشرقية التابعة لمحافظة قزوين، في الاشارة الى أحداث الأشهر الثلاثة الماضية في البلاد: "لقد استخدم الأعداء كل قوتهم وعديدهم، من المنحرفين والموتى والديناصورات من دعاة الملكية والمنافقين حيث اتوا بهم إلى الميدان ، ولكن كما في الماضي ، هُزموا على يد الشعب الايراني الباسل.

وأضاف: خلال الحرب المفروضة ، دافع أكثر من 26 ألف شهيد عن كردستان ، 5000 منهم من المقاتلين الأكراد، و 21 ألفًا منهم قزوين وطهران وقم وشيراز، وهذا يدل على أهمية الكرد الاعزاء لشعب إيران.

وقال: كل من يثق بالغرب وأميركا خسر، لأنهما ليسا محل ثقة، لكن إيران الإسلامية القوية تتحدث وتتفاوض مع الأعداء من موقف القوة ولا تتوسل الأعداء ولا تثق بهم 100٪.

واضاف: الأميركيون راوا بأن إيران الإسلامية أصبحت قوة خطيرة ويمكن أن تصبح انموذجا لسائر الشعوب ولهذا السبب فرضوا الحرب عليها (1980-1988).

وقال العميد رفيعي آتاني: ان مشهد مواجهتنا مع الأميركيين دقيق، ليس فضائيا أو خياليا أو هوليووديا أو حرب نفسية. لقد حاربناهم على الارض وشللنا قدرتهم.