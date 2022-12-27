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قائد بالحرس الثوري: كل من يثق بأميركا والغرب خاسر

قائد بالحرس الثوري: كل من يثق بأميركا والغرب خاسر
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

اكد قائد فيلق "صاحب الأمر (عجل الله فرجه الشريف)" بالحرس الثورة الاسلامية بمحافظة قزوين شمال غرب بان كل من يثق بالغرب وأميركا سيكون خاسراً لأنهما ليسا محل ثقة.

العالم - ايران

وقال العميد رستم علي رفيعي آتاني في مراسم اقيمت لاحياء ذكرى شهداء منطقة ألَمَوت الشرقية التابعة لمحافظة قزوين، في الاشارة الى أحداث الأشهر الثلاثة الماضية في البلاد: "لقد استخدم الأعداء كل قوتهم وعديدهم، من المنحرفين والموتى والديناصورات من دعاة الملكية والمنافقين حيث اتوا بهم إلى الميدان ، ولكن كما في الماضي ، هُزموا على يد الشعب الايراني الباسل.

وأضاف: خلال الحرب المفروضة ، دافع أكثر من 26 ألف شهيد عن كردستان ، 5000 منهم من المقاتلين الأكراد، و 21 ألفًا منهم قزوين وطهران وقم وشيراز، وهذا يدل على أهمية الكرد الاعزاء لشعب إيران.

وقال: كل من يثق بالغرب وأميركا خسر، لأنهما ليسا محل ثقة، لكن إيران الإسلامية القوية تتحدث وتتفاوض مع الأعداء من موقف القوة ولا تتوسل الأعداء ولا تثق بهم 100٪.

واضاف: الأميركيون راوا بأن إيران الإسلامية أصبحت قوة خطيرة ويمكن أن تصبح انموذجا لسائر الشعوب ولهذا السبب فرضوا الحرب عليها (1980-1988).

وقال العميد رفيعي آتاني: ان مشهد مواجهتنا مع الأميركيين دقيق، ليس فضائيا أو خياليا أو هوليووديا أو حرب نفسية. لقد حاربناهم على الارض وشللنا قدرتهم.

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