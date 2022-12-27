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خاص بقناة العالم..

العميد فدوي: الشعب الايراني أثبت دعمه للثورة الاسلامية

الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي ان الشعب الايراني اثبت دعمه للثورة الاسلامية في التشييع المهيب الذي شهدتها العاصمة طهران، لرفات شهداء الحرب المفروضة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث خص به قناة العالم علی هامش تشييع رفات 200 شهيد مجهول الهوية، قال العميد فدوي كلما سنحت الفرصة للشعب الايراني، أعلی صوته بأنه الی جانب جبهة الحق وحزب الله.

وأكد ان امريكا وحلاءها فشلوا في كل مؤامراتهم ضد الثورة الاسلامية خلال 44 عام وأثبتوا صحة مقولة ان حزب الشيطان لايفلح حيث أتی.

وأشار الی تشييع رفات 400 شهيد مجهول الهوية في شتی محافظات ايران، مؤكداً ان الشعب الايراني، خرج الی جبهات القتال خلال الحرب المفروضة دفاعاً عن الثورة الاسلامية واليوم ايضاً خرج لتشييع رفات الشهداء ليجدد دعمه لثورة الاسلامية.

وأكد العميد فدوي انه مهما تجددت الضغوط علی الثورة الاسلامية وتنوعت وتحدثت، فإنها محكومة بالفشل وقد وعد الله بأن حزب الشيطان هم الخاسرين.

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خاص بقناة العالم.. العميد فدوي: الشعب الايراني أثبت دعمه للثورة الاسلامية

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