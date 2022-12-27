العميد فدوي: الشعب الايراني أثبت دعمه للثورة الاسلامية

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث خص به قناة العالم علی هامش تشييع رفات 200 شهيد مجهول الهوية، قال العميد فدوي كلما سنحت الفرصة للشعب الايراني، أعلی صوته بأنه الی جانب جبهة الحق وحزب الله.

وأكد ان امريكا وحلاءها فشلوا في كل مؤامراتهم ضد الثورة الاسلامية خلال 44 عام وأثبتوا صحة مقولة ان حزب الشيطان لايفلح حيث أتی.

وأشار الی تشييع رفات 400 شهيد مجهول الهوية في شتی محافظات ايران، مؤكداً ان الشعب الايراني، خرج الی جبهات القتال خلال الحرب المفروضة دفاعاً عن الثورة الاسلامية واليوم ايضاً خرج لتشييع رفات الشهداء ليجدد دعمه لثورة الاسلامية.

وأكد العميد فدوي انه مهما تجددت الضغوط علی الثورة الاسلامية وتنوعت وتحدثت، فإنها محكومة بالفشل وقد وعد الله بأن حزب الشيطان هم الخاسرين.