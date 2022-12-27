اعتذار قناة الجديد من نساء اوكرانيا يثير غضب رواد مواقع التواصل

العالم ـ لبنان

اثار ﻿رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريح له عبر “الجديد” حيث قال: “قلتلو فخامة الرئيس بدنا نقرر نحنا بلد شو، اذا بلد سياحي إله شروطه، بلد زراعي إله شروطه.. إذا بلد دعارة بدنا نجيب 10000 حلوة من روسيا وأوكرانيا”.

اعتذار قناة الجديد من نساء اوكرانيا وروسيا أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن القناة رفضت الاعتذار من اهل الجنوب رغم أن الاساءة جاءت خلال حلقة مسجلة من موظفي القناة، في حين أن القناة تعتذر من الاوكرانيات رغم أن الاساءة صدرت من ضيف في بث مباشر.

وأشعل مقطع تمثيلي ساخر ضمن برنامج “فشة خلق” على "قناة الجديد” اللبنانية، موجة احتجاج كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن النشطاء حملة شرسة على القناة وعلى معدّة البرنامج "داليا أحمد" والممثلة "جوانا كركي" التي لعبت دور “بتول” في المقطع المذكور.

وقالت كركي في إطار حديثها عن علاقة أهالي الجنوب بقوات “اليونفيل”، على خلفية مقتل الجندي الأيرلندي: “إجوا لعنّا عالجنوب، جوّزناهم من بناتنا، وأخدنا من بناتهم، وإسّى الواحد يحكي تلاتة ارباع أهالي الجنوب عيونن خضر وزرق وشعرهم أشقر، منّك عارفة الطليان فاتوا علينا والإنكليز فاتوا فينا ليش تالواحد يحكي”.

كلام كركي اعتبره الناشطون تطاولا على نساء وفتيات الجنوب اللبناني، وشنّوا حملة انتقاد طالت الممثلة كركي ومقدمة البرنامج داليا أحمد، مطالبين القناة باعتذار.