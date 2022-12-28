الإضرابات تغمر بريطانيا إحتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدني الأجور

العالم - مراسلون

اضرابات بالجملة فيكافة القطاعات وضعت الحكومة في موقف حرج تبادلت على أثره اللوم مع النقابات بشأن الخسائر نتيجة الاضرابات وخاصة اضرابات قطاع الصحة الذي وضع حياة الكثيرين في مهب الريح.

ولم يخفي ريشي سوناك استياءه وخيبة أمله من انفلات الوضع الذي استدعى الحكومة لوضع خطة الزمت بالتدخل لتسهيل الأمور مؤكدا أنه من مصلحة البلاد وضع حد للتضخم الحاصل ..بحسب رويترز.

بين تحذير رئيس الحكومة ريشي سوناك بخطورة استراتيجيته المتبعة في رفع اجور القطاع العام واستطلاعات الرأي بحسب الاندبندت بتأييد شعبي لاستمرار الاضرابات خلال العام الجديد تقف بريطانيا على مناورات.



قد تشتري بعض الوقت لكن الثمن سيُصبِح عصيا بعد حين مالم تستخدم حنكة سياسية تعيد الامور لمجاريها.

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