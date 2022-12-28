نائب عراقي: الاحتلال الأميركي اوجد فكرة المناطق المتنازع عليها في كركوك

العالم -العراق

وقال البلداوي، ان "ملف الأراضي المتنازع عليها بين سلطتي بغداد واربيل اوجده الاحتلال الأميركي وتحديدا بول بريمر وكارنر اللذين كانا على رأس الاحتلال عند الدخول الى العراق"بحسب "المعلومة".

وأضاف ان "الأرض العراقية واحدة ومتاحة لجميع أبناء الشعب، ولكن الشخصيات المذكورة استثمرت غياب النظام والدستور في فترة من الفترات وخصوصا عند دخولهم العراق لخلق مناطق تسمى المتنازع عليها".

وبين ان "من حق المواطن ان يسكن أينما يريد ولاتوجد ارض تخضع لسلطة لفئة او مكون معين، وكركوك ستتجاوز ملف الأراضي المتنازع عليها"، لافتا الى ان "من يحاول إيجاد التفرقة والنزاع فعليه إعادة النظر والتفكير قبل محاولة اشعال فتيل النزاع".