الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب عراقي: الاحتلال الأميركي اوجد فكرة المناطق المتنازع عليها في كركوك

نائب عراقي: الاحتلال الأميركي اوجد فكرة المناطق المتنازع عليها في كركوك
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي محمد البلداوي، ان الاحتلال الأميركي هو من اوجد ملف المناطق المتنازع عليها، لافتا الى ان بريمر وكارنر كانا قد استغلا غياب النظام والدستور في فترة من الفترات لخلق هكذا مناطق وكأنها في دولتين مختلفتين. 

العالم -العراق

وقال البلداوي، ان "ملف الأراضي المتنازع عليها بين سلطتي بغداد واربيل اوجده الاحتلال الأميركي وتحديدا بول بريمر وكارنر اللذين كانا على رأس الاحتلال عند الدخول الى العراق"بحسب "المعلومة".

وأضاف ان "الأرض العراقية واحدة ومتاحة لجميع أبناء الشعب، ولكن الشخصيات المذكورة استثمرت غياب النظام والدستور في فترة من الفترات وخصوصا عند دخولهم العراق لخلق مناطق تسمى المتنازع عليها".

وبين ان "من حق المواطن ان يسكن أينما يريد ولاتوجد ارض تخضع لسلطة لفئة او مكون معين، وكركوك ستتجاوز ملف الأراضي المتنازع عليها"، لافتا الى ان "من يحاول إيجاد التفرقة والنزاع فعليه إعادة النظر والتفكير قبل محاولة اشعال فتيل النزاع".

روابط ذات صلة

العراق.. توصيات اللجنة التحقيقية في العمل الإرهابي على قرية علي السلطان في كركوك

القبض على مجموعة إرهابية هاجمت سيطرة أمنية في كركوك العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب عراقي: الاحتلال الأميركي اوجد فكرة المناطق المتنازع عليها في كركوك

وزير الخارجية يلتقي وزير المكتب السلطاني العماني

متحدث الخارجية الايرانية ينتقد ازدواجية الغرب تجاه حقوق الإنسان

سفير إيران: زيارة مهمة لتعزيز العلاقات بين طهران ومسقط قريبا

مؤتمر الأحزاب العربية: الوقوف مع سورية حماية للمقاومة من المخططات الأمريكية الصهيونية

قيادي في حركة امل: لحفظ المقاومة والعيش الواحد والسلم الاهلي