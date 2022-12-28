أبناء مدينة قم المقدسة يلتقون قائد الثورة الإسلامية

العالم- ايران

وجاء في بيان مجلس تنسيق الاعلام الاسلامي لمحافظة قم بشأن برنامج التسجيل الأولي للقاء أبناء مدينة قم قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد على الخامنئي : انه وبحمد الله تعالى واستجابة لطلب أبناء مدينة قم من ولي امر مسلمي العالم، ستقوم مجموعة من مختلف شرائح ابناء مدينة قم الثوريين بزيارة القائد في ذكرى 9 يناير كانون الثاني.

ونظرا لمحدودية السعة وضرورة الالتزام بالتوصيات الصحية، ورغبة عدد كبير من مريدي قائد الثورة الاسلامية للقاء سماحته جرى هذا العام ومن اجل الوصول المتكافئ لأبناء مدينة قم، الاعلان عن قرعة ودعوة ابناء المدينة للتسجيل في المساجد لانتخاب من يرغبون بلقاء قائد الثورة وفقا للقرعة وسيتم إعلان أسماء أولئك الذين سيتشرفون حسب القرعة بلقاء الإمام الخامنئي.