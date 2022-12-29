هواجس طمس الهوية الإسلامية في منطقة جبل أحد بالسعودية

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01. لم يعد ما تشهده السعودية من تغييرات في الهوية والمعالم الإجتماعية متعلقا بالإنفتاح أو ما يسمى بالإنفتاح الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان.. فألامور بدأت تأخذ طابعا يكشف عن مخطط لطمس الهوية الإسلامية في البلاد.

جبل أُحد أحد أبرز الشواهد على التاريخ الإسلامي، معرض لتغيير معالمه تحت ذريعة إنشاء منتجع طبي.. حيث كان هناك غضب وانتقادات واسعة لهذا القرار على مواقع التواصل.

حساب "مجتهد نجران" علق: بن سلمان يعمل على بناء منتجع طبي في جبل أحد الذي يرتبط بالإسلام والمسلمين ومدينة خيبر المرتبطة باليهود يحولها إلى منطقة سياحية.. فعلا امتداد سفيان ومعاوية ويزيد لا زال مستمر حتى عصرنا هذا.

"محمد يامي" بدوره علق: هذا ليس منتجع طبي تأهيلي هذا المشروع هدفه جبل أحد وهو من تاريخ ومقدسات المسلمين.. إن السعودية صارت تعمل بقوة على محو الآثار الإسلامية فيها.

وإلى "غادة إمام" التي غردت: مشروع بناء منتجع طبي في جبل أحد ليس الهدف منه إنشاء منتجع طبي يخدم الناس، يوجد الكثير من الأماكن يمكن استغلالها لإقامة المنتجعات الطبية، الهدف منه طمس الهوية الإسلامية للسعودية، ولو كان بإمكان بن سلمان نقل الكعبة وقبر رسول الله خارج المملكة لفعل.

02. لم يعد ولي العهد السعودي يتحمل وجود أي شخص يعارضه أو يفكر حتى بمعارضته.. مدير الأمن العام السابق خالد بن قرار الحربي آخر ضحايا ولي العهد.. والسبب؟ رسالة من ضابط الإستخبارات السابق سعد الجبري

حساب "معتقلي الرأي" السعودي كشف الحكم بالسجن على خالد الحربي: تأكد لنا إصدار حكم بالسجن مدة 25 سنة، ضد مدير الأمن العام السابق، الفريق الأول خالد بن قرار الحربي، بعد إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد مع إحالته إلى التحقيق في سبتمبر 2021.

من جهته علق حساب "العهد الجديد" على الموضوع وكشف: إقالة مدير الأمن العام الفريق أول خالد قرار الحربي لم يكن بسبب قضايا فساد كما روّج لذلك، بل السبب الرئيسي رسالة وصلته من سعد الجبري، فُسّرت على أنها ترتيب ضد محمد بن سلمان، أما كيف كُشف أمر الرسالة؟ فهذه قصة أخرى نكشفها لاحقاً.

أما "غسان" فعلق متسائلا: خمس وعشرون سنة وما التهمة التي ألبسته إياها الطغمة الحاكمة حتى يُحكم بهذا الحكم الجائر والقاسي؟

03. في وقت يحرض الإعلام الأميركي والعربي والإسرائيلي ضد إيران ويستغل الأحداث الأخيرة للدفع نحو الفوضى، شيع الإيرانيون جثامين شهداء مجهولي الهوية ارتقوا في الحرب المفروضة على إيران، في مشهد أظهر الهوية التي يريدها الإيرانيون لبلادهم.

وكانت هناك تعليقات كثيرة حول هذا المشهد على مواقع التواصل.. "ناهيد" علقت: طوفان هائل من الناس في جنازة مئتي شهيد مجهولي الهوية.. ملحمة أخرى عن وجود شعب إيران الوطني ومنبت الشهداء.

حساب "آواي عمار" علق أيضا: ضجة شعب إيران الملتزم. ملايين في تشييع الشهداء مجهولي الهوية في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) وهجوم قوي على أفواه رعاة ومنفذي الإنقلاب الفاشل الأميركي والبريطاني والسعودي الصهيوني ومرتزقته في الداخل والخارج.

"زيتوني" بدوره علق متوجها إلى الولايات المتحدة: أيتها الولايات المتحدة! ألقِ نظرة فاحصة على صور الجنازة اليوم حتى تتذكرين أن إيران هي إيران، لأنهم هم من يقولون إنها كذلك.

04. منذ أيام تشهد مدن أميركية عدة عواصف ثلجية هي الأقسى منذ فترة.. وما يلفت النظر أكثر من منظر الثلوج التي تغطي المباني والسيارات، هو مشهد عمليات النهب التي تعرضت لها متاجر لاسيما في مدينة نيويورك وبوفالو ومدن أخرى.. حيث سارع المواطنون إلى اقتحام المتاجر وأخذ كل ما يمكن حمله بحجة مواجهة العواصف.

طبعا لو كانت هذه المشاهد في دولة أخرى لكنا رأينا الإعلام الأميركي يصفها بالهمجية والرجعية والتخلف.. لكنها في أميركا، إذا هي تحضر ومدنية.. على أي حال، تعليقات كثيرة من الناشطين العرب على هذه المشاهد.

"حسن الدوايمة" علق: أميركا.. نهب وسرقة المتاجر من قبل الأميركيين على أثر إغلاق الشوارع بسبب الثلوج.. دولة الأجرام آيلة للسقوط.

"أحمد ابو الطيب" أيضا علق: ما الذي يردعهم، الدولة الأميركية أكبر لص في التاريخ، سرقت دولا بأكملها، وقتلت الملايين.. ماذا تتوقع من نفس القاتل؟

نختم مع "ناهية" التي علقت بشيء من الكوميديا: في أميركا وتحديداً بولاية نيويورك بلشوا نهب المتاجر بسبب الأحوال الجوية والله عنا بلبنان أحلى عالم رغم كل الأحوال السيئة.

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