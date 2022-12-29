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مصرع 10 أشخاص في حريق بفندق في كمبوديا

مصرع 10 أشخاص في حريق بفندق في كمبوديا
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال موقع Fresh News الكمبودي، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم جراء حريق بفندق "غراند دايموند سيتي" في مدينة بويبت الكمبودية، على الحدود مع تايلاند.

العالم - أسيا و الباسفيك

ونقل الموقع اليوم الخميس عن الشرطة المحلية، أن هواتف الفندق لا تعمل في الوقت الحالي.

وأشارت الشرطة كذلك، إلى أن الحريق تسبب بإصابة 30 شخصا آخرين. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تعرض هؤلاء للحروق والتسمم بمواد الاحتراق أو أصيبوا بكسور وجروح بعد القفز من نوافذ الطوابق العليا.

وقالت صحيفة Phnom Penh Post، إنه لم يتم بعد إخماد الحريق، ويمكن أن يتواجد أكثر من 400 شخص في داخل الفندق.

ونقلت الصحيفة عن كون كيم نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، أن سلطات البلاد استخدمت القوات الخاصة والمروحيات في عمليات الإنقاذ.

وذكرت بعض وسائل الإعلام، أن سبب الحادث قد يكون انفجار خزان وقود في الكازينو حيث بدأ الحريق الذي امتد لاحقا إلى طوابق غرف النزلاء.

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مصرع 10 أشخاص في حريق بفندق في كمبوديا

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