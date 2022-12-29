شاهد.. استقبال حافل لبطل "مستر أولمبيا" 2022 فی مسقط رأسه

العالم - ايران

وتوج البطل الإيراني هادي شوبان لاعب كمال الأجسام، بلقب مستر أولمبيا هذا العام، محتلا المركز الأول، وسط منافسة شرسة مع منافسيه .

ويٌلقب شوبان بالذئب الفارسي، وكان قد أحتل المركز الثالث في مستر اولمبيا سنة 2019 وفاز بجائزة أفضل لاعب كمال أجسام بتصويت الجمهور في نفس البطولة، والتي توج بها بيج رامي.

وأبرز الموقع الرسمي لبطولة مستر أولمبيا فوز شوبان باللقب، وتتويجه بالميدالية الذهبية .

وأبدى شوبان، سعادته بالحصول على جائزة مستر أولمبيا، بعد الأداء المبهر الذي قدمه طوال المنافسات التي أقيمت في ولاية لاس فيجاس، مؤكدا أنه استعد بشكل جيد لتلك اللحظة منذ سنوات.