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سفيرة "إسرائيل" بفرنسا تحتج على حكومة نتنياهو وتستقيل

سفيرة
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت السفيرة الإسرائيلية في فرنسا ياعيل جيرمان، الخميس، استقالتها من منصبها احتجاجا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

العالم - الإحتلال

ونشرت السفيرة نص رسالة استقالتها، التي وجهتها إلى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، على حسابها في تويتر.

وقالت جيرمان في رسالتها: "تم تعييني كسفيرة لــ[إسرائيل] في فرنسا من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، وكنت فخورة وسعيدة بتمثيل الدولة والنظرة العالمية للحكومة المنتهية ولايتها".

وأضافت موجهة كلامها لنتنياهو: "للأسف، الحكومة التي شكلتها وترأسها تضم ​​ممثلين عن أحزاب يتجلى تطرفها في خطوطها الأساسية، في سياساتها وفي تصريحاتها".

وأردفت: "كل هذا، برأيي، يهدد شخصية دولة [إسرائيل] وقيمها، كما عبرت عنها وثيقة الاستقلال، التي نشأنا وترعرعنا عليها والتي هي بمثابة بطاقة هوية ومنارة لنا" حسب تعبيرها.

"لذلك، وكما ذكرنا، فإن سياستكم وتصريحات الوزراء في حكومتكم، تتعارض مع ضميري ونظري للعالم والوعود الواردة في إعلان استقلال البلاد كدولة يهودية وديمقراطية"، تابعت جيرمان.

وقالت: "في ظل هذه الظروف، لن أكون قادرة على الاستمرار في تمثيل سياسة مختلفة تمامًا عن كل ما أؤمن به، وبالتالي أجد أنه من المناسب تقديم استقالتي وإنهاء منصبي كسفيرة لــــ[إسرائيل] في فرنسا".

وحتى الساعة 30: 13 (ت.غ) لم يعلق نتنياهو على الاستقالة.

وعرض نتنياهو، الخميس، حكومته السادسة على الكنيست ونال ثقته.

وتعتبر الحكومة الجديدة الأكثر يمينية ومتطرفة من بين الحكومات في تاريخ كيان الإحتلال الصهيوني.

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سفيرة "إسرائيل" بفرنسا تحتج على حكومة نتنياهو وتستقيل