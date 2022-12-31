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هذا ما قاله الشهيد سليماني بحق السيدين اية الله الخامنئي ونصر الله 

السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر مقطع فيديو لقائد فيلق القدس الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني وهو يتحدث عن مكانة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وما هو مستعد لبذله من اجلهما .

العالم - فيديو

الفيديو المرفق والمزيد من التفاصيل .

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