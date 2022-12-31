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نيوزيلندا أول دولة تحتفل بالعام الجديد 2023

نيوزيلندا أول دولة تحتفل بالعام الجديد 2023
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

احتفل النيوزيلنديون بقدوم العام الجديد 2023، مع حلول يوم الأحد لديهم، بالتوقيت المحلي، فيما تواصل دول واقعة في مناطق أخرى من العالم استعدادتها الدؤوبة لبدء سنة جديدة.

العالم-اوروبا

والتوقيت المعتمد في نيوزيلندا التي تقع في نقطة نائية من الأرض هو (GMT + 13)، أي 13 ساعة زائدة عن التوقيت العالمي غرينتش.

واعتاد النيوزيلنديون أن يحتفلوا بالعام الجديد قبل حلوله في أغلب مناطق العالم الأخرى، لكن مع ذلك، فالبلاد ليست الأولى.

وتعد ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع “ناشيونال جيوغرافيك”.

وتعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

ونظرا لفارق التوقيت الموجود في العالم، فإن استقبال العام الجديد يستغرق 26 ساعة كاملة، حتى تنتقل كافة الدول إلى سنة 2023.

ولا تستقبل بعض الدول العام الجديد، في وقت واحد، لأن التوقيت يختلف من منطقة إلى أخرى، كما هو الحال في دول شاسعة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا.

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