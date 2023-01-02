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لماذا تشعر ببرودة اقدامك؟ما هي أفضل وسيلة للتدفئة ؟

لماذا تشعر ببرودة اقدامك؟ما هي أفضل وسيلة للتدفئة ؟
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

يعاني البعض من مشكلة  برودة القدمين، وغالباً ما تكون هذه الظاهرة غير خطيرة، لكن أحياناً قد تكون مؤشراً على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، منها تلف الأعصاب نتيجة الإصابة بمرض السكري.

العالم -منوعات

تشير الطبيبة الألمانية زيغريد نيكول، وهي أخصائية في الأوعية الدموية، إلى أن برودة القدمين غالباً ما يكون سببها اضطراب وظيفي غير ضار، كانخفاض ضغط الدم أو تغيرات هرمونية.علماً أن العلاج المنزلي هو الأفضل لمواجهة برودة القدمين، وذلك بارتداء أحذية سميكة وجوارب ملائمة والكمادات الساخنة.

كما تنصح نيكول أولئك الذين يعانون من برودة في أقدامهم، بدهنها بكريمات حرارية تعزز الدورة الدموية، إذ تحتوي هذه الكريمات على مواد منشطة للدورة الدموية، مثل بعض الزيوت العطرية مثل اللافندر والنعناع وغيرها. علما أن هناك بعض المواد الغذائية التي تساعد على التخلص من مشكلة برودة القدمين، كالوجبات التي تحتوي على الفلفل الحار والثوم والزنجبيل والخردل، فهذه المواد تساعد على تدفئة الجسم وتنشط الدورة الدموية.

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