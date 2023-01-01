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الرئيس التونسي: البلاد تتسع للجميع ونأمل في تجاوز الصعوبات

الرئيس التونسي: البلاد تتسع للجميع ونأمل في تجاوز الصعوبات
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

عبّر الرئيس التونسي قيس سعيد، عن أمله في تجاوز بلاده الصعوبات التي واجهتها العام الماضي، مؤكدًا أن الدولة تتسع للجميع.

العالم- تونس

جاء ذلك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، أمس السبت، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2023.

وقال الرئيس التونسي: "نتمنى أن تكون سنة 2023 مباركة على التونسيين"، بحسب موقع "موازييك إف إم"التونسي.

وأضاف: "نريد أن نعبر معا من الإحباط إلى العمل ومن اليأس إلى الأمل آمنين سالمين بالإيمان العميق المشترك بأن تونس العزيزة تتسع للجميع".

واعتبر قيس سعيد أن العمل هو الطريق إلى النجاح والانتصار، مضيفًا: "علينا أن نعمل لخلق الثروات، وأهم ثرواتنا هي الثورة البشرية التي لا تقاس بثمن".

وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حينما فرض سعيد إجراءات استثنائية تتضمن تجميد البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، وعين حكومة أخرى جديدة.

ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات واعتبرتها "انقلابا على الدستور" على حد وصفها.

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الرئيس التونسي: البلاد تتسع للجميع ونأمل في تجاوز الصعوبات

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