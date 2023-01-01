توقيع مذكرة تعاون بين جامعات إيرانية وأفغانية

العالم - إيران

وأشار "أحمد لامعي كيو" رئيس جامعة بيرجند في المراسم التي أقيمت لهذا الغرض إلى القواسم المشتركة العريقة الثقافية والتاريخية التي تربط إيران وأفغانستان، معلنا استعداد جامعة بيرجند للتعاون مع الجامعات الأفغانية في مختلف المجالات بينها قبول الطلبة الجامعيين.

وأكد المسؤول لدى استقباله رئيس جامعة "آشنا" الأفغانية "عبد القدير راهب دوست" التوجه الدولي لدى جامعة بيرجند، مشيرا إلى وجود أكثر من 500 طالب جامعي من مختلف دول العالم يدرسون في هذه الجامعة.

أما "راهب دوست" فقد أشار في هذا اللقاء إلى مجالات التعاون العلمي بين الجانبين واعتبر توفير الأرضية اللازمة لأعضاء الهيئة العلمية لمواصلة الدراسة في فرع الدكتوراه من أولويات التعاون العلمي مع إيران.

بدوره أعرب "محمد رسول حسيني" مؤسس جامعة "ميوند" الأفغانية عن شكره للدعم الذي تقدمه جامعة بيرجند، داعيا إلى توفير الأرضية اللازمة للتعاون العلمي بين الجانبين بما فيه البحوث والدراسات المشتركة وخاصة في مجال المناجم.

الجدير بالذكر أن جامعة بيرجند التي يدرس فيها أكثر من ۱۲ ألف طالب جامعي، تعتبر الجامعة الأم في محافظة خراسان جنوبي.