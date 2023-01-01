كيف اصبح الكيان الصهيوني مصدر قلق للمنطقة؟

خاص بالعالم

والبداية مع الصحفي الامريكي توماس فريدمان الذي كتب مقالا في صحيفة نيويوك تايمز الامريكية اتى تحت عنوان "ماذا يحدث في اسرائيل؟"، وقال: اشعر ان احتمالية حل الدولتين قد تلاشت تقريباً، لكن لا ياحد يريد اعلان موته ودفنه رسمياً، لان استبعاده بشكل قاطع سيكون له تداعيات هائلة.

واضاف فريدمان، ان النتيجة الاكثر ترجيحاً الآن، فوضى تامة، "اسرائيل" لم تعد حجر الاساس لاستقرار المنطقة ولحليفتها الامريكية، وبدلاً من ذلك، هي مصدر قلق وعدم استقرار للحكومة الامريكية.



وتساءل الصحفي الامريكي: لماذا هذا القلق؟ لان شركاء نتنياهو الجدد يقفون على العكس تماماً من ضبط لانفس، اربعة من كبار قادة الاحزاب الخمسة في حكومة نتنياهو، ارييه درعي، بتسلئل سموتريتش وايتمار بن غفير، اما تم اعتقالهم او ادانتهم او سجنهم بتهم الفساد او التحريض على العنصرية، هؤلاء ليسوا اشخاصاً معروفين بالتوقف عند الاضواء الحمراء.

يناقش برنامج "قلم رصاص" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة، من العاصمة اللبنانية بيروت المختص بالشؤون الاسرائيلية علي حيدر

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