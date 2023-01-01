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بلاد الحرمين الشريفين تتمنى لكم عام 2023 سعيداً!

الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

لم تكن بلاد الحرمين الشريفين تشهد احتفالات رأس السنة الميلادية من قبل، ولكن في الفترة الاخيرة بعد ان سمح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك تحت ما يسمى بالرؤية الإصلاحية تشهد مظاهر تعتبر كسرا للقيود التي عاشتها المملكة لعقود طويلة.

العالم- السعودية

وتقام حفلات موسيقية كبير واطلاق الألعاب النارية احتفاء بالسنة الميلادية الجديد، وأيضا تزيين المحال التجارية و تزيين شجرة الكريسماس.

وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية اقيم حفل تريو تالنت المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي شارك به 12 مطربا ومطربة من جنسيات عربية مختلفة.

وخففت القيود المفروضة على منتجات الاحتفال بالكريسماس - التي كان تداولها محظورا في السعودية - تدريجيا في السنوات القليلة الماضية. لكن هذا العام يُعد نقطة تحول لهذه الاحتفالات في تلك البلد التي لا يدين أي من سكانها بغير الإسلام وجميع المسيحيين بها من الأجانب، إذ سُمح لأحد مراكز التسوق في العاصمة الرياض ببيع تلك الأدوات مثل أشجار الكريسماس.

وتثير هذه المظاهر انتقادات من شخصيات دينية سعودية، باعتبارها حرام شرعاً". كما تصفها بالبدعة الشرعية.

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