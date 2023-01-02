2022 سنة الإخفاقات المستمرة

العالم – حديث البحرين

وتطرق البرنامج الى القراءة السريعة في مسار النظام على الأقل منذ تسلم حمد المسؤولية لوجدنا أن الاخفاقات سمته ونتائجها سلبية على البلاد والعباد.

لذلك فان سنة 2022 المنصرمة هي استمرار للسنوات السابقة في وجود البحرين في دوامة الأزمات ولكن السنة الماضية كانت الأكثر صعوبة على البحرينيين بعدما أشرع النظام أبواب البلاد للصهاينة وفاقم الأزمات المتعددة وأدخل البلاد في نفق مظلم نهايته الهاوية لا محالة.

ويناقش البرنامج موضوع افتتاح النظام البحريني الباب للصهاينة عام 2022 حيث دنس رئيس الكيان ووزراء صهاينة أرض البحرين وقاموا بتوقيع اتفاقيات أمنية واقتصادية وتربوية وتعليمية وصحية.

كما سلط البرنامج الضوء على أجراء النظام البحريني لانتخابات صورية على وقع عزل سياسي حيث كانت المشاركة متدنية بسبب المقاطعة الشعبية الكبيرة لها.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة مع الضيفين:

السيد مهدي الموسوي القيادي في المعارضة البحرينية من مدينة قم المقدسة.

د .ابراهيم العرادي مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير من لندن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...