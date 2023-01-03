شاهد.. عين على شبكات التواصل في المنطقة

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في التفاصيل.. قبل ثلاث سنوات، إرتكبت إدارة دونالد ترامب جريمة بحق كل حر وشريف ومناهض للظلم والإحتلال والإرهاب. جريمة اغتيال الشهداء القادة قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، وذلك على طريق مطار بغداد.

جريمة لم تنجح في طمس إرث وتأثير القادة الشهداء، ولم تنجح في إخفاء طبيعة العمل الجبار الذي حققه الشهيد سليماني ورفيق دربه الشهيد المهندس في محاربة الإرهاب على مساحة المنطقة.

وفي الذكرى الثالثة لاستشهاد القادة الشهداء تأكيد على مواصلة الخط نفسه حتى تحقيق ما أرادوه ومن قطاع غزة، وبمناسبة هذه الذكرى، لوحة على شاطئ غزة تحية إلى الشهيد قاسم سليماني.



وتفاعل واسع جدا مع هذه الذكرى على مواقع التواصل الإجتماعي.



وفي سياق ثان، إنتهى العام 2022 عام أرادته السعودية أن يكون مختلفا من حيث القبول الدولي لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان. لكن في الواقع وتحت الضوء، حقائق مغايرة تماما لما تظهره السلطات. إعدامات، قمع، اعتقالات، تهجير قسري، إخفاء قسري، تعذيب. واقع مخيف لحقوق الإنسان في السعودية لعام 2022.



تعليقات كثيرة في مواقع التواصل حول هذا الموضوع حيث بات الناشطون يعربون مرارا وتكرارا عن بشاعة مشهد حقوق الإنسان في السعودية.



وبينما تغرق مدن مكة المكرمة وجدة ومدن سعودية أخرى بمياه السيول والفيضانات، وبينما يعاني السعوديون من القمع والاعتقالات، وبينما يشهد المجتمع السعودي تغيرات في هويته وتوجهاته تحت وطأة الفقر الذي يطال قسما منه، قررت السلطات السعودية أن الحل لكل هذه المشاكل هو دفع نصف مليار يورو للتعاقد مع لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو للعب في صفوف نادي النصر.

طبعا القضية ليست لعبة كرة قدم، بل هي محاولات لتلميع صورة ولي العهد السعودي على الساحة الدولية. وهذا ما قاله المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز الذي هاجم ولي العهد بسبب سياسته هذه.



وكانت تعليقات غاضبة كثيرة وانتقادات على مواقع التواصل بسبب صرف اموال الشعب السعودي للتعاقد مع لاعبين للترويج لسياسة ولي العهد.



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