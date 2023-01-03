مقتل 4 أشخاص في حادث طريق وسط نيجيريا

العالم- إفريقيا

وأفاد رئيس فيلق السلامة على الطرق الفيدرالية في ولاية النيجر كومار تسوكوام في بيان، أن الحادث وقع في قرية نامي بمنطقة أجاي الحكومية المحلية في ولاية النيجر، حيث انقلبت شاحنة بداخلها 49 شخصا إثر فقدان السيطرة على السرعة الزائدة.

وأشار إلى أن "الحادث شمل 49 رجلا، من بينهم 4 وفيات و3 مصابين، فيما نجا 42 شخصا دون أن يلحق بهم أي أذى"، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وفي الوقت نفسه، نصح تسوكوام سائقي السيارات بمراعاة الحد الأقصى للسرعة دائمًا لتجنب الحوادث.

جدير بالذكر أن كثيرا ما يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا، والتي غالبا ما تكون ناجمة عن الحمولة الزائدة وسوء حالة الطرق والقيادة المتهورة.