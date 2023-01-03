خطوات السوداني بمكافحة الفساد جريئة وممتازة

العالم - العراق

وقال سند، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطوات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في ملف مكافحة الفساد جريئة وممتازة، ونأمل منه المزيد"، مؤكداً "الاستمرار بمتابعة ملف الفساد".

وأضاف أن "ملف الفساد لا يمكن أن نصل فيه إلى نقطة الصفر أو النهاية كونه مستمراً وتمر عليه أيام"، مبيناً أن "هناك فترات تأتي تكون أيدينا هي الطولى في ضرب الفساد والحرب معه مستمرة".

وحول سرقة القرن، أكد سند أن "قضية سرقة القرن لم تغلق بشكل نهائي"، مبيناً أنه "تم إلقاء القبض على طرف واحد من ثلاثة أطراف من (المافيا)".

وأكد أن "الطرف الذي القي القبض عليه يعد الأكبر من بين (المافيا) وهو خارج القضبان حالياً"، مبيناً: "إنني مراقب للقضية وجميع تفاصيلها".

وأشار إلى أنه "تم استرجاع 300 مليار دينار ولا يزال المتبقي من المبلغ الإجمالي تريليون و300 مليار".

وتابع أن "هنالك عقارات ضمن سرقة القرن تصل قيمتها إلى 500 مليار دينار وأرصدة وأسهم في شركات تصل إلى 300 مليار دينار".

يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه في وقت سابق، هيئة النزاهة بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بهدف مكافحة الفساد، طبقاً للمنهاج الوزاري، بآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الهيئة ستقوم بتسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها.