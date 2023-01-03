الفتح: نمتلك معلومات تؤكد تورط المخابرات بجريمة اغتيال قادة النصر

العالم - العراق

وقال الجمالي، ان "الجريمة الأميركية بحق قادة النصر حدثت على ارض سيادية (مطار بغداد) والتي يفترض ان تكون ذات حماية امنية مشددة خصوصا ان القادم الى العراق كان ضيفا كبيرا وقائدا عسكريا، اذ يفترض ان تكون الزيارة تحت حماية واشراف جهاز المخابرات"بحسب "المعلومة".

وأضاف ان "جهاز المخابرات يتحمل مسؤولية ماحصل من جريمة أميركية بحق قادة النصر"، مؤكدا امتلاكه معلومات اكيدة تفيد بتورط جهاز المخابرات العراق بالتعاون والتواطؤ مع الجانب الأميركي وبعض الشركات الأمنية التابعة لبعض الشخصيات داخل العراق لتنفيذ هذه الجريمة".

وبين ان "جريمة المطار حدثت بتواطؤ داخلي وتخطيط وبيوت آمنة تم من خلالها التدبير لهكذا عملية إجرامية بحق القائدين أبو مهدي المهندس وضيف العراق قاسم سليماني".