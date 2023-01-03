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اطلالة للسيد نصر الله عند السادسة مساء بمناسبة شهادة القائدين سليماني والمهندس

اطلالة للسيد نصر الله عند السادسة مساء بمناسبة شهادة القائدين سليماني والمهندس
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

يطل الاَمين العامّ لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفالِ الذي يقيمه حزب الله، بمناسبة ذكرى استشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس وذلك عند السادسة من مساء اليوم في مجمّعِ سيدِ الشهداء (ع) في منطقة الرويس في الضاحية الحنوبية لبيروت.

العالم - لبنان

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اطلالة للسيد نصر الله عند السادسة مساء بمناسبة شهادة القائدين سليماني والمهندس

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