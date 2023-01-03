أزمة الصرف الصحي في جدة تنهك السعوديين

العالم- السعودية

وغمرت أمطار غزيرة عدة طرق في مدينة جدة السعودية المحاطة بصحراء. وشوهدت سيارات عالقة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وشوارع غارقة، ومنازل متضررة.

وجاء في تغريدة على الحساب:

من يوقف هذا الاستهتار؟

بسبب انعدام او سوء مشاريع الصرف الصحي التي تعاني منها #جدة، لجأ بعض المواطنين إلى ايقاف مركباتهم على حافة الطريق خوفا من انجرافها، فقامت شركة المواقف بمخالفة المركبات وسحبها.

كما كتب حساب مجتهد فيديو تغريدة بهذا الخصوص جاء فيها:

لماذا يريد ابن سلمان معاقبة مدينة #جدة حسب مجلة الـ Economist البريطانية

جدة