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أزمة الصرف الصحي في جدة تنهك السعوديين

أزمة الصرف الصحي في جدة تنهك السعوديين
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

سلط حساب "حقوق الضعوف" في موقع تويتر المعني بمطالبة الحقوق المهدرة لعامة المواطنين السعوديين الضوء على ازمة الصرف الصحي التي تعاني منها مدينة جدة .

العالم- السعودية

وغمرت أمطار غزيرة عدة طرق في مدينة جدة السعودية المحاطة بصحراء. وشوهدت سيارات عالقة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وشوارع غارقة، ومنازل متضررة.

وجاء في تغريدة على الحساب:

من يوقف هذا الاستهتار؟
بسبب انعدام او سوء مشاريع الصرف الصحي التي تعاني منها #جدة، لجأ بعض المواطنين إلى ايقاف مركباتهم على حافة الطريق خوفا من انجرافها، فقامت شركة المواقف بمخالفة المركبات وسحبها.

كما كتب حساب مجتهد فيديو تغريدة بهذا الخصوص جاء فيها:

لماذا يريد ابن سلمان معاقبة مدينة #جدة حسب مجلة الـ Economist البريطانية

جدة

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بالفيديو..أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة جدة السعودية

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