الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣
١٠:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نيجيريا.. مسيرة في ذكرى استشهاد سليماني واحراق العلم الأميركي

نيجيريا.. مسيرة في ذكرى استشهاد سليماني واحراق العلم الأميركي
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

نظم اعضاء الحركة الاسلامية في نيجيريا ، مسيرة في الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد قوة القدس بالحرس الثوري، قاموا خلالها باحراق العلم الاميركي.

العالم - افريقيا

في الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، سار أعضاء الحركة الإسلامية النيجيرية يوم الثلاثاء في العاصمة ابوجا احتجاجًا على العمل الإجرامي الاميركي في اغتيال الفريق سليماني وقاموا باحراق علم الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "إندبندنت نيجيريا" فإن المتظاهرين المسلمين، أحرقوا العلم الأمريكي في هذه المسيرة وحملوا لافتات تدين اغتيال الشهيد سليماني.

واضافت إن المسلمين الحاضرين في مسيرة التضامن مع الشهيد قاسم سليماني انتقلوا من منطقة "بلازا" إلى ساحة "أحمدو بلو" بالعاصمة.

وقال أمين الحركة الاسلامية في نيجيريا "عبد الله محمد موسى" : إن الاحتجاج وحرق العلم الأميريكي يهدفان إلى إظهار عدم الرضا عن القتل الوحشي لرجل وقف إلى جانب ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وكان زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ المجاهد ابراهيم الزكزاكي قد اشاد في حوار بشخصية الشهيد الفريق قاسم سليماني، مؤكدا على كل مسلم و الذين يطلبون الحرية أن يسلكوا مسلكه و يحيوا مدرسته.

ووصى الشيخ الزكزاكي، شباب محور المقاومة، قائلا: على شباب المقاومة أن يكونوا ضد الدول المستكبرة لأنه هو الطريق الوحيد لإنقاذ الشعب ونيل حريته.

وكان الزعيم الديني النيجيري الشيخ ابراهيم الزكزكي قد أثنى ايضا في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني و أبومهدي المهندس على جهود الشهيد في تعزيز الوحدة بين الشيعة والسنة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

نيجيريا تحيي ذكرى الشهيد سليماني برسالة من الشيخ الزكزاكي

الشيخ زكزاكي يكشف تفاصيل صادمة عن مجزرة ’زاريا’ في نيجيريا

الشيخ الزكزاكي: مجزرة زاريا جاءت بأوامر خارجية ومشاركة سعودية

تحذيرات من وقوع هجمات إرهابية في جنوب أفريقيا ونيجيريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تحذر من المغامرات العسكرية للكيان الصهيوني

نيجيريا.. مسيرة في ذكرى استشهاد سليماني واحراق العلم الأميركي

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

بعد تساؤلات حول لقاء أردوغان والأسد.. وزير خارجية تركيا يلتقي وفدا عن الائتلاف السوري المعارض

على ضفاف اروند شاهد: ذكريات الحاج قاسم سليماني في الدفاع عن المقدسات

منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية