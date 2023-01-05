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الاحتلال يفرج عن الأسير "كريم يونس" بعد 40 عاماً في السجون

الاحتلال يفرج عن الأسير
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قامت ما تسمى مصلحة السجون "الإسرائيلية" بالإفراج عن يونس (66 عاما) وإنزاله في منطقة رعنانا بالقرب من تل أبيب، حيث قام يونس بالاتصال في عائلته من أجل إحضاره من مدينة رعنانا، وذلك بعد أن ترك وحيدا هناك من قبل عناصر السجون.

العالم- فلسطين

وأفادت هيئة الأسرى بأنه" تم الافراج عن القائد "كريم يونس"فجراً، وتحديداً الساعة ٥:٤٠ دقيقة، وتم اعتماد اسلوب المفاجئة والتظليل في سياق افشال الاستقبال العظيم الذي كان ينتظره".

وتوجهت عائلة يونس لإحضاره المحرر كريم بعد أن تعمد سلطات السجون الإفراج عنه مبكرا وإنزاله بمركبة في مدينة رعنانا، بدون إبلاغ عائلته في محاولة لتخريب استقباله ومنع فرحة ذويه.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى في بيان مقتضب أن "الإفراج عن القائد كريم يونس تم فجرا، وتحديدا الساعة 5:40 دقيقة، وتم اعتماد أسلوب المفاجئة والتظليل في سياق إفشال الاستقبال العظيم الذي كان ينتظره".

وحسب المعلومات فإن، "يونس وبعد إحضاره من قبل العائلة، سيتوجه إلى مقبرة بلدة عارة، لزيارة قبر والدته صبحية يونس ووالده يونس يونس. وسيكون خلال اليوم، حفل استقبال ليونس في مسقط رأسه في بلدة عارة، وذلك وفق برنامج وضعته عائلة الأسير والأسرى المحررين.لكن الاحتلال صادر الاعلام الفلسطينية وأبلغ عائلة الاسير بمنع أي استقبال او أحتفال".

واعتقل يونس في 6 من كانون الثاني/ يناير 1983، وولد الأسير في قرية عارة، واعتقل يونس خلال فترة دراسته اللقب الأول في جامعة "بن غوريون" في مدينة بئر السبع.

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الاحتلال يفرج عن الأسير "كريم يونس" بعد 40 عاماً في السجون

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