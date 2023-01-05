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الجهاد تبارك للمناضل 'كريم يونس' حريته وتؤكد أنه أيقونة نضالية وعنوان للصبر

الجهاد تبارك للمناضل 'كريم يونس' حريته وتؤكد أنه أيقونة نضالية وعنوان للصبر
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، للمناضل الوطني الكبير القائد كريم يونس تحرره من سجون الاحتلال "الإسرائيلي" بعد قضاء 40 عاماً في الأسر، مهنئاً أسرته وعائلته وأصدقاءه ورفاق دربه وعموم أهلنا في الداخل المحتل وكل أبناء الشعب.

العالم- فلسطين

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: "اليوم ينتقل المناضل الكبير كريم يونس من ساحة استبسال وصمود إلى ساحة نضال في مسيرة لا تتوقف إلا بزوال الاحتلال وتحرير أرضنا وعودة أبناء شعبنا اللاجئين في كل مكان إلى ديارهم. "

وأكد سلمي على أن" المناضل الكبير كريم يونس يمثل أيقونة نضالية وعنواناً من عناوين الصبر والصمود، وخلال مسيرته ونضاله جسد الإرادة الوطنية التي لا تهتز ولا تتأثر مهما بلغ مدى القمع والعدوان الصهيوني".

وشدد على أن "فرحة الشعب الفلسطيني بحرية كريم يونس، تجسد الأمل بتحرير جميع الأسرى ، وهذا العرس الوطني باعث عزيمة في نفوس المقاومين الأبطال الذين يعملون بكل جد واصرار من أجل حرية الأسرى".

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