كريم يونس: الأسرى موحدون أمام همجية الاحتلال وسنواصل طريق الحرية

العالم- فلسطين

وبين،"عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد إمضائه 40 عاماً في الأسر، أنه ترك خلفه آلاف الأسرى "موحدين اليوم بشكل أكبر في وجه بن غفير وزمرته، ولن يرفعوا الراية البيضاء، ولن يستسلموا لهذا المتطرف"، منبهاً في الوقت ذاته إلى أنه "خرج من المعتقل لينشد نشيد فلسطين وليواصل طريق الحرية".

وأكد "يونس" أنه على" استعداد لتقديم 40 سنة أخرى من أجل حرية الشعب الفلسطيني"، مضيفاً أن "هذه العزيمة موجودة لدى كل الأسرى"، مشدداً أن" الشعب الفلسطيني بأكمله يستحق كل تعظيم سلام".

وقال "يونس"، "لا أستطيع أن أتحدث عمّا بداخلي وشعوري (..)، اليوم استنشقت الهواء ورأيت الشمس (..)، وقد أتعود على ذلك مع الأيام المقبلة".

وأعلنت الحركة الوطنية الأسيرة أمس، أنها" قد دخلت في مرحلة التعبئة العامة في صفوف الأسرى في قلاع الأسر كافة، من أجل الإعداد والاستعداد للمواجهة القادمة مع الاحتلال".

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها، إن" الأسرى في قلاع الأسر كافة سيواجهون الإرهاب الصهيوني وإجراءات حكومته الفاشية بكل شجاعةٍ واقتدار، موحدين تحت راية فلسطين، وتحت قيادةٍ موحدة، ومشروع نضالي واحد، تم إقراره من جميع الفصائل الوطنية والإسلامية داخل قلاع الأسر".

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة بـ"الاحتفاء، والاحتفال بالمناضل الكبير، والقامة الوطنية الرفيعة والأيقونة الثورية كريم يونس بدموع الفرح، بعد "40" عامًا من الأسر إلى الحرية، كأقدم مناضل سياسي في سبيل الحرية، بعد هذا اليوم مناسبة وطنية ووحدانية يرتفع بها العلم الفلسطيني، ونغني للحرية، وللوطن الواحد، وللشعب الصامد الذي لا ينكسر".