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الشيخ ياسين: الفراغ الرئاسي والحكومي يقود البلد الى فراغ سكاني

الشيخ ياسين: الفراغ الرئاسي والحكومي يقود البلد الى فراغ سكاني
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، في خطبة الجمعة، أن "الفراغ الرئاسي والحكومي وفراغ الادارات والمؤسسات الرسمية يقود البلد الى ما يشبه الفراغ السكاني، حيث نرى ارتفاع نسبة المهاجرين بين الشباب فيما يقف بعض السياسيين في وجه عودة النازحين الى بلادهم".

العالم - لبنان

وقال الشيخ علي ياسين: "إذا لم يكن هناك إمكانية حالية للاجتماع حول طاولة الحوار لوضع حلول للانهيار ككل فعلى الأقل ليكن هناك حوارات تضع الحلول في بعض الملفات لا سيما الملف المالي، فتجزئة الحوار خير من عدمه".

واضاف: "إننا نرى أن دخول لبنان في العتمة هو نتيجة خضوع بعض القوى السياسية للاملاءات الأمريكية برفضها الهبة الايرانية غير المشروطة التي كانت ستشكل بصيص أمل للشعب اللبناني الذي بات يرى قوارب الموت خيرا من قرارات الدولة"، داعيا الى "التحرك السريع لوضع حد للمؤتمرين بأوامر السفارات الذين لم يكتفوا بإيصال البلد للإنهيار بل ويمنعون عنه الحلول".

وأدان "الاقتحامات اليومية للمسجد الاقصى من قبل العدو الصهيوني الذي لا يفهم إلا لغة المقاومة التي أوجعته"، مؤكدا ان "خيار المقاومة الذي من قادته الشهداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس هو الخيار الذي سينهي العدو الصهيوني كما انهى الكيان الداعشي"

وختم العلامة ياسين موجها التحية للاسرى في سجون الاحتلال، مهنئا الاسير كريم يونس بخروجه من الاسر، ومؤكدا ان "الشعب الذي ينجب أسيرا ومقاوما لم تنكسر ارادته طوال 40 عاما من الاسر هو شعب سينتصر حتما".

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الشيخ ياسين: الفراغ الرئاسي والحكومي يقود البلد الى فراغ سكاني

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