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لجنة التحقيق الايرانية العراقية في اغتيال الشهيد سليماني ستلتئم الاثنين في طهران

لجنة التحقيق الايرانية العراقية في اغتيال الشهيد سليماني ستلتئم الاثنين في طهران
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد رئيس السلطة القضائية، امين لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي"، ان الاجتماع الرابع للجنة التحقيق المشتركة بين ايران والعراق في جريمة اغتيال "الشهيد قاسم سليماني"، سيعقد يوم الاثنين المقبل باستضافة طهران.

العالم - ايران

واوضح "غريب ابادي" اليوم السبت، ان الجولة الرابعة من المشاورات القضائية في اطار لجنة التحقيق المشتركة بين ايران والعراق، حول جريمة الاغتيال الاجرامية في حق الفريق الشهيد قاسم سليماني، ستنعقد بطهران الاثنين القادم.

واضاف، انه سيتم في هذا الاجتماع استعراض سير تنفيذ القرارات السابقة لهذه اللجنة، مضافا الى تبادل الوثائق والمعلومات المتوفرة حديثا حول هذه الجريمة، بين الهيئة القضائية الايرانية ونظيرتها العراقية.

وقال مساعد رئيس القضاء : في ضوء انجاز الطرف الايراني التحقيقات حول قضية اغتيال الفريق الشهيد سليماني، سيتم الاعلان عن مذكرات الاتهام والادانة الصادرة ضد الامرين والمتسببين والمنفذين لهذه الجريمة النكراء بمختلف مستوياتهم، في غضون الاسبوعين القادمين.

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لجنة التحقيق الايرانية العراقية في اغتيال الشهيد سليماني ستلتئم الاثنين في طهران

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