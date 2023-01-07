البنتاغون: تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام منظومات "باتريوت"

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وشددت كوبر، على أن عملية التدريب ستستمر عدة أشهر.

وأضافت: "في وقت لاحق من هذا الشهر، سنبدأ بالاستعدادات المتعلقة بمنظومات باتريوت. التدريب سيبدأ هذا الشهر، لكن لا يمكنني تحديد مواعيد نهائية محددة لإنجاز عملية التدريب. سيستغرق الأمر عدة أشهر".

وأشارت كوبر إلى أن التدريب على استخدام منظومات الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" عملية طويلة نسبيا ولا يمكن إنجازها بسرعة.

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بدء الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا.

وتم تضمين أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في الحزمة التالية من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم الإعلان عنها نهاية العام الماضي، خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

ويستبعد البنتاغون إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا ويعد بتدريب الأوكرانيين في غضون أشهر قليلة.