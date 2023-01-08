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نائب عراقي: البنك المركزي قادر على إعادة الثقة للدينار قريبا

نائب عراقي: البنك المركزي قادر على إعادة الثقة للدينار قريبا
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد النائب العراقي زياد الجنابي مساء أمس السبت، أن البنك المركزي اقرض الحكومة وأنقذها من الذهاب للمجهول، وانه قادر على إعادة الثقة لقيمة الدينار قريبا.

العالم - العراق

وقال الجنابي، "نثمن موقف البنك المركزي العراقي الذي ساند الحكومة العراقية بقرض مالي نقدي يفوق 30 مليار دولار وأنقذها من الذهاب الى المجهول في حينه".

وأشار الجنابي الى "قدرة البنك المركزي العراقي على تخطي الأزمة الحالية التي يواجهها الدولار في السوق المحلية"، مؤكداً أن "البنك المركزي اتخذ خطوات إستراتيجية موفقة لإنهاء الأزمة الحالية".

وكان البنك المركزي العراقي قد اصدر يصدر بيانا في السابع والعشرين من كانون الال/ديسمبر الماضي عقب ارتفاع سعر صرف الدولار اثر اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتاريخ 2022/12/27 ومناقشته تداعيات ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الاجنبية منذ ايام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي.

واشار البنك الى ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقا، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق.

وبذات الوقت أهاب بالمصارف لتحمل مسؤولياتها في تسهيل الإجراءات لزبائنها وتسريعها لضمان وصولهم الى التمويل بأفضل الممارسات المصرفية وبأقل قدر من الحلقات مع مراعات المتطلبات القانونية المقررة.

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نائب عراقي: البنك المركزي قادر على إعادة الثقة للدينار قريبا