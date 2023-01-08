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شاهد : نثر الزهور في مكان تحطم الطائرة الاوكرانية في شهريار

شاهد : نثر الزهور في مكان تحطم الطائرة الاوكرانية في شهريار
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

 بعد مرور ثلاثة اعوام على تحطم طائرة الركاب الاوكرانية في منطقة "شهريار" نثرت الزهور في مكان سقوط الطائرة بحضور الاهالي.

العالم - ايران

وقال حاكم مدينة شهريار "امیر عباس شفیع زادة : أقيمت مساء أمس السبت، مراسم في موقع تحطم الطائرة الأوكرانية بمنطقة "شهريار"، التابعة للعاصمة طهران لإحياء ذكرى ضحايا هذا الحادث الاليم.

واضاف: قامت مروحيات الحرس الثوري بنثر الزهور في مكان تحطم الطائرة ، لافتا الى زراعة الأشجار في مكان الحادث سابقا.

نثر الزهور

يذكر ان طائرة "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الاوكرانية اسقطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي يوم 8 كانون الثاني 2020 في ضواحي منطقة "صباشهر" التابعة لمحافظة طهران بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة حينما كانت في رحلة لها من طهران الى كييف ما أدى إلى مصرع جميعها ركابها البالغ عددهم 167 وغالبيتهم ايرانيون وافراد الطاقم البالغ عددهم 9 وجميعهم اوكرانيون.

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